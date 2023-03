Oto najwięksi bałaganiarze. Trzy znaki zodiaku na liście

Baran znany jest z ognistego temperamentu. Mimo że ceni sobie zorganizowane i poukładane życie, nie ma to odzwierciedlenia w jego otoczeniu. Baran jest wiecznie "w biegu", co nie sprzyja porządkom. Zabiegany często odkłada rzeczy tam, gdzie akurat znajdzie na nie miejsce. Najczęściej upycha w jedną szafkę kilka niezwiązanych ze sobą przedmiotów. Niestety, zwykle nie pamięta, gdzie je odłożył. Oczywiście, później ma o to do siebie wyrzuty, lecz mimo to, nie zmienia swojego postępowania. Życie z Baranem to wieczne poszukiwanie przeróżnych rzeczy — należy szukać ich w najmniej oczywistych miejscach.