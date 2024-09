Ma 81‑letnią partnerkę. Oto sekret ich związku

Sarah Paulson i Holland Taylor poznały się przeszło 20 lat temu. Na początku nic nie wskazywało jednak na to, że kiedyś będą razem. W 2015 r. aktorki postanowiły dać sobie szansę. Dziś chętnie pozują razem na ściankach i mówią o swoim uczuciu. Ostatnio ponownie opowiedziały o tym, dlaczego nigdy ze sobą nie zamieszkały.

Z kolei zdaniem 81-letniej Holland Taylorn (ostatnio znanej m.in. z serialu "Dwóch i pół") to właśnie dzięki temu, że w ich życiu jest tak dużo różnorodności, nie mają szansy się sobą znudzić.

Sarah Paulson we wspomnianym podcaście nie ukrywała, że wspólne mieszkanie nie jest dla nich priorytetem. W końcu obie są już dojrzałymi kobietami, które mają nie tylko swoje przyzwyczajenia, ale również wymarzone domy, będące dla nich prawdziwymi oazami spokoju.

