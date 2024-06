Nie tak dawno Paulson zwróciła się do ukochanej wprost ze sceny, w trakcie odbierania ważnej nagrody. Panie nie ukrywają, że są ze sobą bardzo szczęśliwe.

16 czerwca 2024 roku Sarah Paulson odebrała swoją pierwszą nagrodę Tony. Aktorka zdobyła statuetkę za rolę w sztuce teatralnej Brandena Jackobsa-Jenkinsa "Appropriate". Paulson wcieliła się w postać Toni, najstarszego dziecka w rodzinie Lafayette. Toni próbuje ponownie nawiązać kontakt z rodzeństwem, jednocześnie rozwiązując po śmierci ojca rodzinne problemy.

Gwiazda weszła na scenę i odebrała statuetkę. Wygłosiła krótką przemowę. Pierwsze słowa skierowała do swojej partnerki.

W kolejnych słowach zwróciła się już do twórcy sztuki, Brandena Jackobsa-Jenkinsa.

