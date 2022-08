Są ze sobą od ponad 20 lat. Paulinę Sykut i Piotra Jeżynę połączyło wyjątkowe uczucie

- Jak z nim panie rozmawiają, to patrzę uważnie i przyglądam się im. Ale czasem też widzę, że go wprost podrywają. On się z tego śmieje i podchodzi z dystansem, ale mi nie jest do śmiechu. Zawsze go pytam: co ta albo tamta pani od ciebie chciała? Muszę to wszystko wiedzieć. Tak już mam i to jest poza mną. Nic z tym nie zrobię - ujawniła prezenterka w wywiadzie dla "Gali".