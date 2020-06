Salma Hayek pokazała się bez makijażu i wywołała dyskusję. Szkoda, że nie taką, której potrzeba

Zdjęcia Hayek nie powinny być interpretowane jako wyczyn na miarę wejścia na Mount Everest czy urodzenia dziecka (macierzyństwo – to dopiero wymaga odwagi!). Lepiej, gdyby na ich widok pojawiała się myśl: o, to jest normalne. Zwykłe. Fajne, bez ściemy. Tego właśnie potrzebujemy: nie zdziwienia czy zachwytów nad nieumalowaną twarzą, ale oswojenia z tym widokiem. Znormalizowania. Żeby żadna z nas nie musiała się zastanawiać, czy wypada jej pokazać się makijażu, jak zostanie wtedy odebrana. Robi to Salma Hayek, robią to miliony innych dziewczyn. My też możemy.