Sami Harb koncertuje na balkonie. Zainspirował się Włochami

Czas pandemii koronawirusa i domowa kwarantanna rozbudzają kreatywność wśród artystów. Na jednym z warszawskich balkonów można było usłyszeć bezbłędnie wykonany utwór zespołu Queen - "Bohemian Rhapsody". Wykonawcą okazał się uczestnik popularnego programu.

Wideo z tego nietypowego koncertu ukazało się między innymi na grupie Warszawskie Bielany i szybko zyskało popularność. Jak zauważyli mieszkańcy osiedla utwór został wykonany perfekcyjnie. Artysta, który zrealizował koncert to Sami Harb, uczestnik programu "The Four. Bitwa o Sławę".

Kim jest Sami Harb? Wokalista pochodzi z USA. Jak czytamy na oficjalnej stronie programu pasja do śpiewu rozkwitła w nim, gdy miał sześć lat. Jego styl muzyczny dryfował ku bluesowi i soulowi. Gdy skończył studia brat zaproponował mu, aby przyjechał do Polski, do Gdańska. Po jakimś czasie brat wyjechał a Sami został i przeprowadził się do Warszawy. Jest nauczycielem języka angielskiego z dyplomem z psychologii. W przyszłości chciałby tworzyć muzykę terapeutyczną.

Sami Harb nie jest jedynym artystą, który w Polsce koncertuje na balkonie. W sieci można usłyszeć koncerty gwiazdy "Must Be The Music. Tylko muzyka" - Michała Sołtana. "Pragnę serdecznie podziękować za przyłączenie się do naszej muzycznej idei wszystkim słuchaczom. Spływa do nas ogrom wiadomości, zapytania koncertowe, niesamowite to!!! DZIĘKUJĘ !!! – napisał artysta pod opublikowanym nagraniem.

Koronawirus. Włosi śpiewają na balkonach W sieci można znaleźć mnóstwo nagrań, na których widać jak mieszkańcy Włoch wspólnie śpiewają wieczorami. Ponieważ koronawirus zbiera tam śmiertelne żniwo, nie wolno ludziom opuszczać domostw bez pilnej potrzeby. Koncertują zatem na balkonach. Ponieważ Włosi to naród towarzyski i wesoły, śpiew to sposób na umilenie sobie wzajemnie trudnego czasu izolacji.

