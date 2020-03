Meghan Markle i Harry uciekli do Kanady przed koronawirusem. Księżna wprowadziła wzmożone środki ostrożności

Pandemia koronawirusa – Meghan i Harry bezpieczni w Kanadzie?

Choć pandemia koronawirusa została oficjalnie potwierdzona, to jednak w Wielkiej Brytanii lokalne media informują o tamtejszej opieszałości władz w tej sprawie. Dopiero niedawno królowa Elżbieta II przeprowadziła się do zamku w Windsorze, co oznacza, że przynajmniej do Wielkanocy królowa nie pojawi się w Pałacu Buckingham. Jeszcze większą przezornością wykazali się Meghan i Harry, którzy na swoim oficjalnym profilu w mediach społecznościowych napisali specjalne oświadczenie w sprawie koronawirusa. Sussexowie, którzy mogą jeszcze posługiwać się tym tytułem do końca marca, podjęli decyzję o wyjeździe do Kanady.