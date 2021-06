Samodbałość - nowa akcja WP Kobieta, czyli co może zrobić dla siebie Polka

Akcja #Samodbałość ma pokazać im, że są wystarczające dobre właśnie takie, jakie są. Mogą wszystko, nie muszą nic. Chcemy, by wiedziały, że zmiana zaczyna się w głowie. Że ich ciała są świątyniami i warto posprzątać w nich dla samych siebie. Nie dla męża, nie dla dzieci. Kobiety mają prawo do wzięcia głębokiego oddechu i wsłuchania się we własne, głęboko skryte pragnienia. Wierzymy, że wywiady i artykuły, które powstają w ramach #Samodbałości, będą dla nich inspiracją i pokażą, ile są warte – z makijażem czy bez.