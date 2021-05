Sandałki na lato. 5 modeli, które będą modne w tym sezonie

Trudno wyobrazić sobie bardziej kobiece obuwie na gorące dni. Wysokie sandały na słupku i podeszwie podwyższonej platformą to już prawdziwa klasyka lata. Wspaniale prezentują się w towarzystwie zwiewnych sukienek i spódnic, pięknie wysmuklają sylwetkę i wydłużają nogi, a do tego są bardzo stabilne wygodne. To świetna alternatywa dla tradycyjnych szpilek, które latem zwykle ustępują odkrytym butom.