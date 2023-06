Sandały na słupku - jak nosić je na co dzień, a jak na specjalne okazje? Sprawdź

Sandały na słupku na wesele – z czym je połączyć?

Ze względu na stabilny obcas i wygodny fason, sandały na słupku na wesele to najlepsza alternatywa dla szpilek. Będą pasować do niemal każdej kreacji. Z powodzeniem możesz połączyć je z rozkloszowaną sukienką przed kolano, ze zwiewną maxi, ale też z modną midi na cienkich ramiączkach we włoskim stylu. W każdej wersji będą wyglądać elegancko i, co najważniejsze, pozwolą ci bawić się do białego rana bez konieczności zmieniania butów na płaskie baleriny.