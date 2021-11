Sandra Kubicka odziedziczyła urodę po mamie! Z Grace są jak siostry-bliźniaczki

Wychowywała córkę sama

Grace Kubicka miała zaledwie 18 lat, kiedy zaszła w ciążę, a następnie urodziła Sandrę. Od samego początku są tylko we dwie, bo związek z tatą modelki nie przetrwał próby czasu. Kiedy Sandra miała zaledwie 6 lat, Grace postanowiła wyjechać do pracy do Stanów Zjednoczonych, pozostawiając ją pod opieką dziadków. To spowodowało bardzo długą rozłąkę, bo, jak modelka wspomniała w wywiadzie dla "Dzień Dobry TVN", "pierwszy raz po długiej przerwie zobaczyły się jak miała 11 lat".