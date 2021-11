Dagmara Kaźmierska o dzieciństwie syna Conana. Jej pobyt w więzieniu bardzo się na nim odbił

Nie ma pretensji do mamy

- Tak naprawdę to moja mama zawsze twierdziła, że mam do niej żal. A ja nigdy go nie miałem i nigdy nie miałem jej tego za złe, ponieważ byłem pewien i wiedziałem, że siedzi za niewinność. I tyle. Co innego mam powiedzieć? Jestem pewien, że to wszystko robiła po to, żeby mi zapewnić dobrą przyszłość, więc o co mam mieć do niej pretensje? O to, że dla mnie pracowała? - powiedział Conan na potrzeby autobiografii Dagmary.