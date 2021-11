Weronika Rosati pokazała zdjęcie z mamą Teresą Rosati. "Są jak dwie krople wody"

Jaka matka, taka córka

Fani Rosati zachwycają się opublikowanymi zdjęciami i podziwiają niezwykle bliską więź, jaka łączy kobiety. Co więcej, podkreślają, że matka i córka wyglądają jak dwie krople wody. "To są wasze bezcenne chwile. Fajnie wyglądacie, to jest słodkie. Pozdrawiam serdecznie" - komplementuje jeden z nich. "Cudowna relacja matki i córki" - wtóruje kolejny. Nie brakuje również komentarzy na temat zjawiskowej urody Teresy Rosati. "Pani mama to piękna kobieta", "Już wiadomo po kim ta uroda" - zgodnie podkreślają internauci.