Sarah Jessica Parker w naturalnej odsłonie. Internauci są zachwyceni

Po premierze kontynuacji kultowego serialu "Seks w wielkim mieście" - "And Just Like That" Sarah Jessica Parker musiała zmierzyć się z komentarzami dotyczącymi jej wyglądu. Wiele osób zarzucało aktorce, że siwe pasma na włosach dodają jej lat. Gwiazda nie zamierza ukrywać tego, że się starzeje. Niedawno zdjęcia Parker opublikował brytyjski tabloid. Widać na nich, że nadal trzyma się swoich postanowień.