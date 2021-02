Sarah Jessica Parker w oryginalnej stylizacji. Tak będziemy nosić się wiosną?

Od lat kreuje trendy

Co więcej, produkcja miała taką siłę rażenia, że nie tylko wykreowała trendy, ale także wylansowała konkretne marki, jak np. buty Manolo Blahnika – dziś obiekt pożądania.

Ale Sarah Jessica Parker kocha modę także prywatnie. Jak przystało na Amerykankę, 55-latka uwielbia kolory, oryginalne okrycia wierzchnie i buty na wysokim obcasie. Aktorka trzyma rękę na pulsie i wie, co w trendach piszczy. Ostatnio znów dała temu wyraz.

Serialowa Carrie zaprezentowała się bowiem w… kolorowych podkolanówkach! Zdecydowała się na model marki Gucci, do którego dobrała czerwone, zamszowe czółenka na wysokim obcasie.

Sukienka w bawarskim stylu

Wiele wskazuje na to, że podkolanówki będą jednym z najmocniejszych trendów na nadchodzącą wiosnę. Co ciekawe, ostatnio mogliśmy zobaczyć je u Karoliny Szostak. Dziennikarka na czerwonym dywanie zaprezentowała się w klasycznej, żółtej marynarce o nieco wydłużonym kroju. Nie dobrała do niej jednak spodni i butów na wysokim obcasie, tylko właśnie piłkarskie skarpety oraz sportowe buty – tzw. halówki.