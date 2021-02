Buty wiosenne damskie - na jakie modele warto postawić w tym roku?

Trendy na wiosnę 2021 - wygoda i wielki styl!

Projektanci w tym roku mieli nie lada wyzwanie! Powrót do normalności, czyli wyjść do na miasto - do kina, teatru czy restauracji, wciąż stoi pod wielkim znakiem zapytania. Co wobec tego znajdziemy w tegorocznych kolekcjach? Zarówno umiłowanie wygody, jak i nostalgię za zjawiskowymi kreacjami w stylu high fashion. Komfortowe oversize'owe zestawy idealne na home office zaprezentowali na wybiegu: Louis Vuitton, The Row oraz Stella McCartney. Natomiast wieczorowe projekty, w których dominowały cekiny, brokatowe wykończenia oraz tiul, znajdziemy u Alexandra McQueena, Celine i Loewe. A w czym chodziły modelki, prezentując takie zestawy? Przyglądamy się modelom butów, które skradły nasze serca!