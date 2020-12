Scheuring-Wielgus o Wigilii. "Kobiety ruszą pod Trybunał"

Gościem programu "Newsroom" WP była posłanka Joanna Scheuring-Wielgus. Polityk, która aktywnie wspiera Strajk Kobiet, odpowiedziała na pytania dotyczące m.in. tego, czy protesty odbędą się także w Boże Narodzenie i Sylwestra. Posłanka stwierdziła, że wszystko zależy od rozwoju wydarzeń i zacytowała liderkę Strajku. "Mówiąc słowami Marty Lempart, którą serdecznie pozdrawiam, to Jarosław Kaczyński, rząd PiS-u; dostarcza nam takich momentów do tego, żeby strajkować. Jeżeli np. 24 grudnia - bo ponoć są takie słuchy - tzw. "Trybunał Konstytucyjny" Julii Przyłębskiej opublikuje wyrok na kobiety, to wydaje mi się, że kobiety odejdą od stołów wigilijnych i ruszą pod Trybunał Konstytucyjny" - mówiła polityk.

