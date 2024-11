Para wspólnie wybrała się do dyskontu na warszawskim Mokotowie. Na miejscu pojawili się paparazzi, którzy przyłapali ich na wymianie czułości - widać, jak celebrytka karmi ukochanego ręką i świetnie się z nim bawi, kupując domowe sprawunki.

Przemysław Czarnecki, podobnie jak były mąż Marianny Schreiber, jest politykiem, który przez wiele lat związany był z Prawem i Sprawiedliwością. Studiował prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. Jako młody chłopak wyemigrował do Wielkiej Brytanii, gdzie podjął się pracy fizycznej. Po powrocie do kraju postanowił iść śladami ojca, Ryszarda Czarneckiego, i próbował swoich sił na polskiej scenie politycznej. Po raz pierwszy do Sejmu dostał się w czerwcu 2014 r.