Wkroczyła do Europarlamentu w wydekoltowanej "miniówce". Teraz się tłumaczy

Marianna Schreiber nie mogła przejść obojętnie wobec internetowej burzy wywołanej przez jej sukienkę. W rozmowie z Plejadą odniosła się do postawy europarlamentarzystów oraz zaznaczyła, że ważniejsze jest wnętrze, a nie ubranie.

"Ludzie oburzają się moją sukienką, a nie tym, jakie postawy prezentują polscy europarlamentarzyści za granicą. To, że jeden z nich powiedział, że on się wyrzeka Polski, nie czuje się Polakiem, a jest polskim europarlamentarzystą, czy to jest godne reprezentowanie Polski za granicą?" – zapytała.