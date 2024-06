"Osoby z manią wielkości". Schreiber rozpisała się o celebrytach

Marianna Schreiber w obszernym wpisie przyznała, że od świata show-biznesu woli freak fighty, "bo tam przynajmniej każdy mówi szczerze co myśli".

W dalszej części wpisu Schreiber odniosła się do kilku konkretnych osób, które pojawiły się na wspomnianej gali.

Na plus dla autorki posta wypadła Teresa Lipowska, która zaprezentowała się jako niezwykle skromna i sympatyczna osoba, a także Doda. Wokalistka nie przybyła na galę, ale za to w "krótki, acz treściwy sposób podsumowała ten teatr próżności".

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl