Schudła i ma problem z mężczyznami. "Obiekt seksualny"

Gwiazda telewizji, znana m.in. z programów "Pierwszy raz Kingi", "Dieta czy cud?", "Pytanie na śniadanie" czy "Dzień dobry TVN" zauważyła, że jej przemiana i powiązany z tym wzrost popularności ma drugą stronę medalu. Z jednej strony wiele kobiet jest jej wdzięczna za szczerość i pokazywanie trudów związanych z odchudzaniem. Z drugiej - kiedy schudła, mężczyźni inaczej się do niej odnoszą. - To jest trochę przykre i przerażające - przyznała.

W tej samej rozmowie wyjawiła, że na razie nie czuje się gotowa na szukanie partnera przez to, jakie doświadczenia ma za sobą. Zaznaczyła, że nigdy nie jest pewna, co do intencji i szczerości mężczyzn, co jest dużą przeszkodą w nawiązywaniu relacji.