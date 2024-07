Niczym brytyjska arystokratka. Spójrzcie, jak się ubrała

Westminster Derby to jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń w Polsce. Wyścig o błękitną wstęgę przyciąga setki miłośników koni i... mody. Podczas wydarzenia odbywają się pokazy mody wyścigowej, a także konkurs na najpiękniejszą stylizację w kapeluszu. Kto pojawił się na warszawskim Służewcu?

Beata Ścibakówna po raz kolejny zachwyciła. Aktorka pokazała się w niezwykle eleganckiej stylizacji, jednak to ogromny kapelusz przyciąga całą uwagę. "Klasa, klasa, klasa!" - czytamy w komentarzach.

Z okazji wyścigu o błękitną wstęgę włożyła obcisłą, czarną sukienkę typu "tuba". Wykończenie w postaci falban tylko dodało jej elegancji. Dobrała do nich czarne szpilki o szpiczastym nosku i niewielką torebkę. Całą uwagę skrada jednak kapelusz z ogromnym rondem, który sprawia, że aktorka wygląda niczym brytyjska arystokratka.

Fascynatory czy duże kapelusze są charakterystyczne dla mody wyścigowej i brytyjskiej rodziny królewskiej. Pasują zarówno do sukienek, jak i eleganckich garniturów czy żakietów.

