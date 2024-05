Ścibakówna zrobiła to po mistrzowsku. Wybrała dzierganą sukienkę. Ideał na lato

Stylizacjami nierzadko chwali się na Instagramie, gdzie obserwuje ją niespełna 50 tys. osób. Teraz zaprezentowała look, który latem będziemy odtwarzać nagminnie. Wystarczyły dwa elementy , by stworzyć coś, czym zachwycą się fashionistki.

Mowa oczywiście o kreacji, która wygląda jak ręcznie wydziergana na szydełku , przez co charakteryzuje się uroczymi, ażurowymi prześwitami. Aktorka wybrała odcień kremowy, długość do kolan i krój bez ramiączek z zabudowanym dekoltem.

Ale na tym nie koniec. Ścibakówna zwróciła się w stronę innego trendu, który, co prawda, już powoli przemija. Mowa o jeansie – jeszcze do niedawna absolutnie wszechobecnym. Jednak zapomnijcie o kurtce. To nie to. Aktorka wybrała coś totalnie niebanalnego, czyli czółenka "slingback pumps" pokryte niebieskim denimem.