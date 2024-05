Sekret Mołek wyszedł na jaw. Jak naprawdę ma na nazwisko?

Magda Mołek rozpoczęła swoją karierę w mediach w połowie lat 90. Debiutowała w telewizji regionalnej, by potem dostać się do TVP Wrocław, gdzie prowadziła serwis informacyjny. Po drodze były też: RTL 7, Canal+ oraz TV Puls. W 2004 roku udało jej się dostać pracę w stacji TVN. Przez 14 lat była współprowadzącą programu śniadaniowego "Dzień Dobry TVN".

W 2019 roku zrezygnowała z kariery telewizyjnej, by nieco później założyć swój kanał "W moim stylu" na platformie YouTube , gdzie przeprowadza wywiady z inspirującymi osobami. Przez cały ten czas funkcjonowała pod tym samym imieniem i nazwiskiem. Nic dziwnego, w końcu wiele rozpoznawalnych kobiet z sukcesami na koncie nie zmienia nazwiska po ślubie.

Okazuje się jednak, że Magda Mołek w dniu ślubu z drugim mężem Maciejem Taborowskim stała się Magdaleną Taborowską . Do tych informacji dotarł serwis ShowNews. Można zatem wnioskować, że dziennikarka przez wiele lat widniała w dokumentach jako Magdalena Taborowska, a w przestrzeni publicznej funkcjonowała jako dobrze wszystkim znana Magda Mołek.

Niewykluczone jednak, że kobieta powróci w pełni do nazwiska panieńskiego w związku z tym, iż w połowie kwietnia jej rozwód z Maciejem Taborowskim został sfinalizowany . ShowNews podaje, że "wyrok zapadł bez orzekania o winie". Para wychowuje dwóch synów – Henryka i Stefana.

