Była 37‑letnią dziewicą. Po ślubie nadal nie współżyła

Serwis Onet Kobieta opublikował historię Heidi Keller - jej dane zostały zmienione na potrzeby artykułu, która do 37. roku życia była dziewicą. Kobieta chciała poczekać ze swoim pierwszym razem do ślubu. Szybko okazało się jednak, że nie wiara to w tym przypadku niejedyna przeszkoda.