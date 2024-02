"Seks na godzinę" to dla nich rutyna. Tak niszczą pożądanie

Psychoterapeutka Joanna Kot w wywiadzie dla "Polityki zdrowotnej" tłumaczy, że kiedy decydujemy się na leczenie niepłodności, plan działania zwykle obejmuje dokładne zaplanowanie, kiedy będzie między partnerami dochodzić do zbliżeń. Lekarz lub aplikacje wyznaczają dni płodne, w które istnieje największe prawdopodobieństwo na zajście w ciążę. Pary mają się trzymać wyznaczonych dni, bez względu na to, czy będą miały ochotę na seks, czy nie.

Jak dodaje, przy takim podejściu do intymności, partnerzy mogą stracić poczucie pożądania i stresować się zbliżeniami.

Caffo radzi, aby w przypadku odmowy współżycia, być może w takim momencie ważniejsze jest to, aby odzyskać utraconą bliskość.

Joanna Kot uzupełnia, że najlepiej w przypadku problemów zgłosić się do specjalisty. Psychoterapeuta, a czasem seksuolog, może nas naprowadzić na drogę do odzyskania libido.

