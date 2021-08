Seks na haju. Jakie niesie za sobą ryzyko?

Tak, to także grupa, która może używać chemseksu, bardzo zróżnicowana. To, co ją łączy, to skłonność do używania i nadużywania substancji psychoaktywnych w ogóle. Są to osoby, które mają jednostkową skłonność do podejmowania ryzyka w ogóle, potrzebują dużych wrażeń, mocnych przeżyć, adrenaliny, jazdy po bandzie.