Zabawki erotyczne mogą uzależnić? Ekspertka komentuje

W tym kontekście pojawia się czasem obawa przed "uzależnieniem się" od konkretnego rodzaju stymulacji prowadzącej do orgazmu. Nie da się uzależnić od rodzaju stymulacji. Tak jak w skrypcie partnerskim, tak i w indywidualnym można wpaść w swoistą rutynę, która najwydajniej, najszybciej lub najłatwiej przynosi pożądane efekty. To nie jest mankament rutyny, to jej funkcja. Jeżeli rutyna powoduje dyskomfort, rozwiązanie w obu przypadkach jest to samo – poszerzenie lub zmiana skryptu. Postawienie pauzy na dotychczasowym sposobie stymulacji, urozmaicenie go przez połączenie z innym, stosowanie różnych rodzajów stymulacji zamiennie (na przykład ulubionej zabawki i własnych dłoni).