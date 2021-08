Zasugerował żonie, że potrzebuje częstszego seksu. Powiedziała, że "może spać z innymi"

"Możesz spać z innymi"

Razem są od 10 lat i od zawsze wiedzieli, że jedno z nich ma większy popęd seksualny. Doszło jednak do sytuacji, w której otwarcie o tym porozmawiali, a on zasugerował żonie, że potrzebuje więcej seksu. Kobieta odpowiedziała, że stosunek traktuje jako coś "wyjątkowego", ale nie ma tak dużych potrzeb, jak mąż. Wyznała, że nie ma problemu z tym, aby uprawiał on go z innymi kobietami, nie angażując się przy tym emocjonalnie.