Znany seksuolog Andrzej Gryżewski wyraził swoje obawy dotyczące powszechnego męskiego podejścia do seksualności kobiet. Jak zauważył, mężczyźni często mają błędne przekonanie, że kobiety powinny doświadczać bliskości w ten sam sposób, co oni.

Seksuolog i psycholog kliniczny podkreślił, że kobiety zdecydowanie częściej interesują się zagadnieniami związanymi z ludzką seksualnością. Wielu mężczyzn zaś uważa, że mają kmpletną wiedzę na temat seksu, co może prowadzić do problemów w sypialni. - Zdobywanie wiedzy na temat seksu często uderza w męskie ego, mężczyznom się wydaje, że wszystko wiedzą - skomentował w rozmowie z Wirtualną Polską.

Z badań wynika, że około 36 proc. mężczyzn w stałych związkach nie uprawia seksu, co jest efektem braku odpowiedniej edukacji seksualnej. Ekspert zwrócił uwagę na braki w męskiej wiedzy na temat seksualności kobiet.

Gryżewski podkreślił również, że gotowość kobiety do seksu zależy od jej stanu emocjonalnego. Seksuolog zwrócił uwagę na powszechne męskie przekonanie, że kobieta powinna osiągać podniecenie tak szybko jak mężczyzna. Przytoczył przykład, który często słyszy w swoim gabinecie.

- A przecież, żeby mężczyzna przeżył orgazm, to aż tak wiele nie potrzeba. Wystarczy, żeby penis był stymulowany, zwłaszcza jego żołądź i wędzidełko. U kobiety strefy erogenne rozkładają się po całym ciele. Przede wszystkim jednak trzeba zadbać o emocjonalny dobrostan kobiety, żeby czuła bezpieczeństwo, spokój, ciepło - tłumaczył.

