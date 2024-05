Zgodziła się na trójkąt. Szybko pożałowała swojej decyzji

Historia Julii pokazuje, że choć trójkąty seksualne mogą być ekscytującą przygodą, niosą ze sobą spore ryzyko. Mogą wzbogacić życie erotyczne, ale tylko wtedy, gdy obie strony są na to gotowe i dobrze to przemyślą. W przeciwnym razie mogą prowadzić do głębokich kryzysów, a nawet rozpadu związku.

– Podstawowa zasada, jaką powinni kierować się partnerzy, to taka, by była to realna chęć obojga. Kiedy marzy o tym tylko jedno, a drugie jedynie zgadza się na trójkąt (np. ze strachu przed utratą partnera, jego zdradą lub by zyskać w jego oczach atrakcyjność), to nie jest to korzystny układ. Zgoda to za mało. To duży test zaufania dla partnerów – dodała.