Sephora Trend Report wiosna 2023

- Wiodące trendy modowe wiosny 2023 to zdecydowanie styl neo classic, ale też przezroczyste warstwy, a nawet tak zwany bieliźniany look. To czego nie powinno zabraknąć w naszej garderobie, to mój ulubiony retro trend - spodnie cargo, ale też marynarki maxi, spódnice midi, czy nieśmiertelny jeans. Kolory wiosny są tradycyjnie bardzo optymistyczne i żywe. Dominują barwy takie jak róż w odcieniu waty cukrowej, orange, acid green, kobalt, czy też srebro. Powracający trend to również frędzle, giga biżuteria oraz asymetria – podsumowuje Karolina Limbach.