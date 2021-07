Serialowe ekranizacje książek, które warto obejrzeć

„Władca pierścieni” – czy ogromny budżet będzie współmierny do jakości serialu?

Powieść „Władca pierścieni” oraz wcześniejsza ekranizacja filmowa są znane na całym świecie. Uwagę miłośników książki Tolkiena zwrócił jednak w szczególności budżet serialu. To zawrotna kwota 465 milionów dolarów. Wydawać by się mogło, że nie jest to aż tak dużo, ponieważ serial będzie miał kilka sezonów, jednak dotyczy ona wyłącznie pierwszej odsłony.