Sex shop, który łączy pokolenia. - Zadowolone klientki polecają nas mamom

Orgazm międzypokoleniowy

"Lula Pink" funkcjonuje w polskim Internecie od trzech lat, a jej popularność rośnie. Dziewczyny postawiły na otwartość, promowanie ciałopozytywności, inkluzywność. Zasiały w swoich klientkach seksualną ciekawość, chęć odkrywania nieznanych dotąd rozkoszy. Ostatnimi czasu założycielki "Luli" zauważyły, że zadowolone klientki coraz częściej polecają je swoim mamom, ciociom a nawet babciom. W polskich domach ma więc miejsce niespotykana dotąd międzypokoleniowa "erotyczna rewolucja".

- Zazwyczaj działa to w taki sposób, że córka wyczuwa u mamy gotowość na eksperymenty i podsyła jej numer do nas. Wtedy my bierzemy mamę w obroty. Okazuje się, że często panie po 50- tce są dużo mniej pruderyjne od swoich córek. Doskonale wiedzą, co sprawia im przyjemność, jakie ograniczenia ma ich ciało. Często padają np. pytania o realistyczne wibratory o dużej średnicy - panie argumentują to tym, że ich ciało nie jest już tak "ciasne", jak przed porodami. Poza tym pojawiają się przeróżne problemy zdrowotne. Po niektórych lekach odczuwanie przyjemności, dotyku, jest mniejsze. Wtedy proponujemy różnego rodzaju maści stymulujące łechtaczkę - opowiada Agata.