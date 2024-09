Sezon grzewczy za pasem. O tym warto pamiętać

Ciepłe, letnie tygodnie niestety powoli dobiegają końca. Wraz z początkiem jesieni, aby ogrzać mieszkanie czy dom, będziemy zmuszeni włączyć ogrzewanie. Zanim jednak nastawimy kaloryfery na odpowiednią cyferkę, warto o nie zadbać i przygotować do sezonu grzewczego.

Wystarczy bowiem, że skierujemy ciepłe powietrze z suszarki na górną kratkę grzejnika. Kurz i pył powinny wypaść wówczas same na podłogę. Wówczas bierzemy odkurzacz lub zmiotkę i problem z trudno dostępnymi miejscami do wyczyszczenia z głowy.

Pamiętajmy też, aby przetrzeć z zewnątrz kaloryfer suchą ściereczką (świetnie się sprawdzi ta wykonana z mikrofibry) lub specjalną szczotką. Po wytarciu na sucho sięgnijmy po płyn do naczyń i ciepłą wodę, aby dokładnie pozbyć się wszelkich zabrudzeń.

Aby cały proces czyszczenia był dokładny, możemy zdjąć osłony boczne oraz kratkę umieszczoną na górze grzejnika. Tak będziemy mieć pewność, że kurz i zabrudzenia nie osiadły gdzieś w mniej widocznych miejscach. Pamiętajmy, aby czyścić kaloryfery, kiedy są wyłączone. Nie używajmy też mocnych środków chemicznych, mogą bowiem one mieć zły wpływ na obudowę kaloryferów. Unikamy też szczot z twardym włosiem, mogącym porysować powłokę lakierniczą.

