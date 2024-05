Sezon ślubny czas zacząć!

Jeden z najpiękniejszych miesięcy w roku to także tradycyjnie czas, w którym wszystkie przyszłe panny młode zaczynają dopinać najważniejsze szczegóły związane ze swoim wielkim dniem. I choć maj może nie być wyborem na samą ceremonię (wszak nie ma w nim "r"!), to doskonale sprawdza się jako "miesiąc przygotowań".

Przygotowania do ślubu to długotrwały proces, który – w wielu przypadkach – rozpoczyna się nawet na kilka lat przed wybraną datą (np. w przypadku rezerwacji konkretnego miejsca czy rozchwytywanego zespołu/DJ-a na wesele). I im bliżej wielkiego dnia, tym więcej i więcej kwestii organizacyjnych pojawia się na horyzoncie. Nie ukrywajmy jednak – dla panny młodej szczególnie ważne są ostatnie tygodnie przed ślubem. Wtedy w fazę krytyczną wchodzą kwestie takie jak wybór lub finalne dopasowanie sukni ślubnej, dobór dodatków, spotkania z fryzjerem i makijażystką, zabiegi pielęgnacyjne u kosmetologa oraz – co najważniejsze – wybór obrączek, które zwiążą ją na całe życie z ukochaną osobą…

Obrączki z żółtego i białego złota – wzór 4/462; Apart.pl © materiały partnera

Majowa pogoda sprzyja zakochanym

Jeśli swój ślub zaplanowałaś np. na czerwiec, wykorzystaj wszelkie dobrodziejstwa, jakie oferuje maj. Piękna pogoda, długie dni, soczysta zieleń i wszechobecne kwiaty – wszystko to pozwala na zobrazowanie sobie tego, jak może wyglądać dzień ceremonii. To także doskonały czas np. na próbne sesje zdjęciowe oraz przetestowanie, jak przy wyższej temperaturze sprawdzi się planowany makijaż czy fryzura. Wreszcie, jeśli nie wybrałaś sukienki lub nie jesteś pewna swojego wyboru – to ostatni dzwonek, by się tym zająć. Ponieważ maj to prawie wakacje, będziesz mogła przekonać się, jak nosi się upatrzony model, czy nie wymaga dodatkowych poprawek, dodatków, narzutek… Jeśli natomiast planujesz ślub na świeżym powietrzu w stylu boho – teraz jest moment, by poczuć ducha ceremonii i przekonać się, jak stylizacja sprawuje się w takich okolicznościach.

Obrączki z palladu – wzór 182; Apart.pl © materiały partnera

Dopięte w każdym szczególe

Nie ma ślubnej uroczystości bez wymiany obrączek. Oczywiście tych idealnych, wspólnie wybranych i świetnie pasujących do was jako pary oraz do ślubnej stylizacji panny młodej. W salonach i na stronie Apart modele dostępne są na indywidualne zamówienie. Dlatego ważne jest, by nie zostawiać ich wyboru na ostatnią chwilę. Warto zaplanować wizytę w salonie odpowiednio wcześniej, by mieć pewność, że obrączki będą dokładnie takie, jak sobie wymarzyliście. W jej trakcie zresztą nie tylko będziecie mogli obejrzeć wzory, ale też poznać swój rozmiar – co jest kluczowym elementem, jeśli chodzi o komfort noszenia obrączek.

Jeśli zaś chodzi o to, jakie wybrać, ogranicza was tylko gust i estetyczne upodobania. W ofercie Apart dostępne są zarówno klasyczne modele z żółtego i białego złota, jak i obrączki łączące w sobie te dwa kolory kruszcu. Wybranie ich to ukłon w stronę ponadczasowej klasyki, która sprawdzi się z każdym rodzajem sukni ślubnej i stylem samego ślubu. Dodatkowo modele te stanowią doskonałą oprawę dla diamentów – zarówno pojedynczych, jak i kilku sztuk artystycznie rozmieszczonych na obwodzie obrączki. Jeśli jednak szukacie czegoś nietuzinkowego i z lekkim boho twistem – postawcie na różowe złoto. To nieoczywisty, ale i modowy wybór, który pokaże, że wiecie, co jest w trendzie.

Choć złoto jest najpopularniejszym wyborem, jeśli chodzi o obrączki, nie jest jedynym. Klasyczne linie tej szczególnej biżuterii zyskują nowoczesnego i nieco awangardowego charakteru, gdy wykonane są z platyny, palladu lub srebra. Ten ostatni metal, w wersji matowej, rodowanej, zagwarantuje wam szczególnie ciekawy efekt.

Bransoletka srebrna z perłami – wzór AP531-5286; Apart.pl © materiały partnera

Biżuteria dla obojga

Choć obrączki to bez dwóch zdań podstawa ślubnej stylizacji, nie są jedynymi elementami biżuterii, którą tego dnia wybiorą państwo młodzi. Szczególnie panny młode w tym wyjątkowym momencie chcą błyszczeć. Biżuteryjną stylizację warto zbudować wokół obrączki i stylu, w jakim jest ona utrzymana. Jeśli zdecydowaliście się na gładki model, bez dodatkowych zdobień czy kamieni, otwiera to szerokie pole do popisu przy wyborze bransoletki, kolczyków, zawieszki czy naszyjnika. Biel sukni i szlachetne kruszce to doskonałe tło zarówno dla subtelnych pereł (także w czerni!) – tradycyjnie kojarzonych z wyprawą przyszłych panien młodych, jak i szykownych i zawsze modnych szafirów. Dla tych, którzy wybrali obrączki z brylantami, kuszącą opcją może być ozdobienie nadgarstków, szyi czy uszu modelami właśnie z tymi niezwykłymi kamieniami.

Również panowie mogą tego dnia podkreślić swój strój biżuteryjnymi dodatkami. Podstawą eleganckiej ślubnej stylizacji są spinki do mankietów. Ten drobny element spina look dosłownie i w przenośni, i pozwala panu młodemu na ciekawą grę biżuteryjną z obrączką. Podobnie jak w przypadku panny młodej – spinki mogę być zarówno dopasowane do stylu ubioru, jak i tworzyć z nim kontrast.

Spinki do mankietów z żółtego złota z brylantami i onyksami – wzór 220.621; Apart.pl © materiały partnera

Ciekawym i oryginalnym akcentem modowym może stać się też zegarek. Klasyczny model to rozwiązanie, które łatwo dopasować do całej stylizacji – zarówno pod kątem kolorystyki tarczy, jak i materiału, z jakiego wykonany jest pasek. Szlachetna stal koperty w połączeniu ze skórzanym paskiem lub wyrazistą bransoletą to szykowny sposób na wzbogacenie ślubnej stylizacji.

Wybór ślubnej biżuterii to jedna z najważniejszych decyzji w całym procesie organizacyjnym. Wydaje się, że to drobna sprawa, ale ma ogromny wpływ na samopoczucie państwa młodych, dlatego nie warto zostawiać go na ostatnią chwilę. Gdy znajdziecie tę idealną, pozostanie wam tylko odliczać z niecierpliwością chwile do wielkiego dnia…

Płatna współpraca z marką Apart