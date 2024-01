Shannen Doherty walczy z rakiem. Teraz mówi o cudzie

Shannen Doherty mówi o cudzie w trakcie nowej terapii

Okazuje się, że Shannen Doherty podjęła nowy plan leczenia. I choć początkowo nie dawał on pożądanych rezultatów, to zdaje się, że teraz nastąpił przełom w terapii. Aktorka opowiedziała o szczegółach w swoim podcaście "Let’s Be Clear with Shannen Doherty".