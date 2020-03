Shannen Doherty żegna przyjaciółkę we wzruszającym wpisie. Kobieta przegrała walkę z rakiem

Shannen Doherty straciła przyjaciółkę

"Około 28 lat temu, kiedy poznałam Deborah, zmusiła mnie do wciśnięcia się w parę bardzo ciasnych lakierowanych, czerwonych spodni. To była przyjaźń od pierwszego wejrzenia. Przyjaźń, która przez 28 lat przetrwała, rozwijała się i była pielęgnowana przez nas obie" – zaczęła emocjonalny wpis pod serią fotografii z przyjaciółką. "Byłyśmy razem, mimo zmieniających się chłopaków i mężów. Przez rozwody, łzy i śmiech (…). Byłam jej druhną na ślubie, z miłością jej życia Craigiem. Płakałyśmy ze wzruszenia, kiedy zadzwoniła, by powiedzieć mi, że jest w ciąży ze swoją niezwykłą córką Olivią" – wspominała dalej.