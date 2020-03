Koronawirus. Shannen Doherty ma raka w czwartym stadium. Zażartowała z wirusa

Shannen Doherty 4 lutego wyjawiła, że ma nawrót nowotworu. I to w najwyższym stadium. "Mój rak powrócił" – wyznała gwiazda serialu "Beverly Hills, 90210". Teraz opublikowała na swoim instagramowym koncie post o koronawirusie.

Shannen Doherty znowu ma raka – jest to 4. stopień nowotworu piersi. "To trudne do przełknięcia z różnych powodów. Jestem przerażona. Naprawdę się boję" – powiedziała. Aktorka nie poddaje się i nie rezygnuje z aktywności i realizacji planów. Ostatnio, będąc na lotnisku, zauważyła pasażerkę siedzącą na podłodze i konsumującą posiłek. Zachowanie uznała za lekceważące ze względu na koronowirusa.