Przez 9 dni krwawiła do mózgu. Wtedy bliscy rozkradali jej majątek

Trzy lata później, w 1995 roku wystąpiła w "Kasynie", produkcji Martina Scorsese, która została doceniona przez krytyków i miłośników kina. Stone za tę rolę otrzymała nominację do Oscara, a także statuetkę Złotego Globu. Kariera aktorki nabierała tempa, jednak w 2001 roku, z powodów zdrowotnych, niemal nie zrezygnowała z zawodu.

We wrześniu 20001 roku Sharon Stone doznała udaru krwotocznego, na skutek którego pękła jej tętnica kręgowa. Aktorka przez dziewięć dni krwawiła do mózgu, a lekarze dawali jej jedynie jeden procent szans na przeżycie. Specjaliści zdecydowali się jednak na wielogodzinny zabieg, który okazał się udany.

Była to jednak dopiero połowa sukcesu. Po operacji artystkę czekała długa i ciężka rekonwalescencja, w trakcie której stopniowo odzyskiwała mowę i zdolność poruszania się.

Artystka w tej samej rozmowie zdradziła też, że w czasie gdy chorowała, wydarzyła się jeszcze jedna przykra sytuacja. Gdy Stone walczyła o powrót do zdrowia, osoby jej bliskie skradły jej oszczędności oraz cenne przedmioty z domu.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!