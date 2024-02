Kiedyś wzdychali do niej wszyscy. Jak wygląda dziś Sharon Stone?

Lecz międzynarodową rozpoznawalność przyniósł jej "Nagi instynkt" – erotyczny dreszczowiec, w którym zagrała wraz z Michaelem Douglasem w 1992 roku , za co otrzymała nominację do Złotego Globu w kategorii najlepsza aktorka w filmie dramatycznym.

Lecz dokładnie tę nagrodę, a także nominację do Oscara, przyniosła jej trzy lata później rola w filmie "Kasyno" Martina Scorsese. Od tamtej pory jej kariera nie zwalniała tempa.

Gwiazda regularnie pojawia się w produkcjach filmowych oraz na największych wydarzeniach branżowych. Ostatnio przybyła na Berlinale 2024, by uczcić Martina Scorsese, który podczas festiwalu został wyróżniony Honorowym Złotym Niedźwiedziem za całokształt twórczości.

I choć świat "high fashion" rządzi się swoimi prawami, to trudno oprzeć się wrażeniu, iż materiał przypominał po prostu worek na śmieci. Być może inny kolor lub inna tkanina uratowałyby sytuację? Pewne jednak było jedno – gwiazda ukrywała pod masywną peleryną prawdziwą perełkę, którą na szczęście postanowiła wyeksponować przed fotoreporterami.

