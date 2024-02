Rozsyp w lutym na trawniku. Wiosną nie pożałujesz

W ciepłych miesiącach roku wszyscy, którzy chcą cieszyć się pięknym trawnikiem, powinni skupić się na jego nawożeniu, podlewaniu oraz koszeniu. Warto zastosować także muldowanie, czyli pozostawienie cienkiej warstwy trawy po koszeniu. W ten sposób dostarczymy glebie m.in. azot, fosfor i potas, a także ograniczymy wyrastanie chwastów.

Coś dobrego dla naszego trawnika możemy jednak zrobić dużo wcześniej. Mowa o przedwiośniu, koniecznie przed sezonem wzrostu trawy - zazwyczaj od połowy lutego do połowy marca. To najlepszy moment, by przeprowadzić wapnowanie. Drugi możliwy termin to jesień - październik i pierwsza połowa listopada.

Jak skutecznie wapnować trawnik?

Wapnowanie polega na rozprowadzaniu nawozu wapniowego węglanowego. Co ważne, ilość należy dostosować do jakości gleby (w dawkowaniu pomoże instrukcja na opakowaniu). Jeśli to tylko możliwe, dobrze przed przystąpieniem do zabiegu sprawdzić stopień jej kwasowości. Wskazaniem do wapnowania jest pH poniżej 5,5. Pomiaru można dokonać zwykłym pH-metrem paskowym.

Nie ma co przesadzać także z częstotliwością wapnowania - zazwyczaj zabieg wystarczy powtarzać raz na trzy lata. Istotne też, aby po wapnowaniu odczekać co najmniej miesiąc z użyciem jakichkolwiek innych metod czy środków użyźniających trawę.

Czego możemy spodziewać się po prawidłowo przeprowadzonym wapnowaniu? Prowadzi ono do wzrostu pH gleby, a to bezpośrednio przekłada się na jej jakość. Lekko kwaśna ziemia zdecydowanie lepiej będzie przyjmowała substancje odżywcze z nawozów, które z kolei pobierze z niej trawa. Tak wzmocniona, będzie rosła szybciej, źdźbła staną się mocne, a kolor bardziej ożywiony.

