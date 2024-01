Pierwsze koszenie trawy po zimie. Trzeba pamiętać o jednej złotej zasadzie

Kiedy kosić trawę po zimie?

Pod żadnym pozorem nie śpieszmy się z koszeniem trawnika po zimie. Jeśli zdecydujemy się na to za wcześnie, może okazać się, że korzenie naszych źdźbeł nie do końca są już ukorzenione. To z kolei naraz je na uszkodzenia, które później często wpływają na wygląd naszego ogrodu.