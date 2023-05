Sieją postrach wśród ogrodników. A wystarczy zrobić jedną rzecz

Ten oprysk sprawi, że ćma bukszpanowa zniknie

Na szczęście, pozbycie się ćmy nie jest takie trudne, jak mogłoby się wydawać. Wystarczy przygotować oprysk, który jest w pełni ekologiczny i bezpieczny dla zdrowia. Potrzebujesz czterech łyżek octu, trzech łyżek oleju rzepakowego i pół litra wody. Wszystkie składniki wlej do butelki z atomizerem i energicznie je wymieszaj. Następnie, spryskaj bukszpan przygotowaną mieszanką, pamiętając o dokładnym rozchyleniu pędów. Preparat powinien dotrzeć do każdego zakamarka rośliny. Po upływie 30 minut zmyj oprysk wodą, najlepiej pod ciśnieniem. Powtarzaj zabieg co dwa tygodnie, zaczynając od kwietnia — wówczas żadna larwa nie będzie miała szansy przeżyć, a co za tym idzie, zniszczyć bukszpanu.