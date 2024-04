Widzisz takie owady w kuchni? Musisz zadziałać od razu

Trojszyk to niewielki chrząszcz, popularny szkodnik magazynowy. Jest niewielki, bo mierzy zaledwie 3-4 mm długości. Jego ciało pokrywa chitynowy pancerz i chociaż ma wykształcone skrzydła, to nie lata. Ale i bez tego porusza się bardzo szybko, nawet po pionowych i śliskich powierzchniach. Z łatwością może przedostać się do domu, a gdy już tam się znajdzie, nie tak łatwo go wyprosić.