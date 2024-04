Przedostały się do domu? Zadziałaj od razu

Wraz z początkiem wiosny z pewnością od razu zauważyliśmy przyrodę, która budzi się do życia. Nie na wszystkie owady czekaliśmy z niecierpliwością. Do tej mniej lubianej grupy z pewnością należy kowal bezskrzydły. Co jeśli z ogrodu przejdzie do naszego mieszkania? Kowale bardzo często przedostają się szczelinami np. przy ramach okiennych, uchylonymi oknami lub drzwiami. Jeżeli je zauważymy, zacznijmy działać, zanim się zaczną zadomawiać.