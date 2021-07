SILVER POWER NA CZERWONYM DYWANIE FESTIWALU FILMOWEGO W CANNES! NEWSLETTER: DAY #1 & #2

Najgorętsze nazwiska, najpiękniejsze kreacje, nieustający błysk fleszy - oczy całego świata skierowane są w stronę czerwonego dywanu w Cannes. Styliści gwiazd rozpoczynają przygotowania na wiele tygodni przed oficjalnym startem Festiwalu Filmowego, by zadbać o olśniewające stylizacje, w najdrobniejszym detalu. O to, żeby w świetle reflektorów gwiazdy czuły się swobodnie, dba również sztab najlepszych makijażystów pod przewodnictwem artystki wśród wizażystek Val Garland, Global Make Up Director L'Oréal Paris.