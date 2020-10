Siostra Anny Przybylskiej składa życzenia Oliwii Bieniuk. Wzruszające słowa

Anna Przybylska - choroba

"Boję się trochę tej starości. Boję się umierania... Bardzo się boję. Wiem, że śmierć jest nieunikniona, całe życie się z nią oswajamy. Ale może dlatego, że mam rodzinę, nie potrafię pogodzić się z myślą, że ktoś będzie po mnie płakał. Ja umieram i mam święty spokój, ale po mnie zostaje żal matki czy rozpacz dziecka. To jest irracjonalne, ale często myślę o tym, jak bardzo skaleczyłabym swoje dzieci, gdybym przedwcześnie umarła. One już nigdy nie byłyby tymi samymi beztroskimi, pogodnymi dziećmi co teraz. Czuję się wtedy strasznie" - mówiła "Gali" Anna Przybylska.

Siostra Anny Przybylskiej składa życzenia Oliwii Bieniuk

"Kochana Moja całym sercem życzymy takiej radości życia, jaką miała mama" – napisała Agnieszka Kubera, siostra Anny Przybylskiej na swoim profilu na Instagramie i opublikowała urocze zdjęcie solenizantki. W wywiadzie dla "Urody Życia" Agnieszka Kubera tłumaczyła, że jej siostra bardzo mocno kochała dzieci i stawiała ich dobro na pierwszym miejscu. "Umiała oddzielić życie prywatne od zawodowego. Myślę, że to też źródło jej sukcesu. Legendy krążą o tym, jak to było przy produkcji serialu, filmu czy reklamy, że zawsze jak Przybylska powiedziała, że musi zdążyć na samolot do Gdyni, do dzieci, to wszyscy się mobilizowali, żeby zdjęcia się nie przedłużały" - mówiła.