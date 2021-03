Skandaliczne zachowanie Arsena z "Love Island". Widzowie nie wierzą w jego tłumaczenia

Dwie twarze Arsena Śliwińskiego

Nie dość, że szybko wdał się we flirt z nową uczestniczką Natalią i spał z nią w łóżku, to jeszcze obdarzył ją namiętnym pocałunkiem. Potem jednak wrócił do swojej "wyspiarskiej" dziewczyny, Angeli. To, w jaki sposób opowiedział jej o zdarzeniu, oburzył telewidzów.