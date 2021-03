Nieznany romans Diany. Zaiskrzyło na urodzinach Karola

O romansach księżnej wiedzieli wszyscy. Tak jak wszyscy doskonale znali nazwiska jej mężczyzn – od doktora Hasnata Khana przez Jamesa Hewitta po Dodiego Al-Fayeda. Jednego pominięto... bo nikt o nim nie wiedział.

Tabloid "New Idea" odkrywa przed czytelnikami relację, jaka miała łączyć Dianę z Australijczykiem Clive’em Jamesem – gwiazdą telewizji. Głos zabrał po jej śmierci. "Dziś, po raz pierwszy, życzyłbym sobie nigdy jej nie poznawać" – napisał w "New Yorkerze". "Nie pokochałbym jej wtedy, a więc teraz nie czułbym tego, co czuję" – dodał.

Clive James w młodości przeprowadził się do Wielkiej Brytanii, gdzie zaczął karierę dziennikarską. Szybko trafił do kręgów przyjaciół księcia Karola i zyskał jego względy. "Kiedy ja i moja żona poszliśmy do niego na kolację, nie wspominał nam o Dianie. Nie zdziwiło mnie to... Byli razem tylko dla dobra monarchii i dzieci, ale poza tym trzymali się od siebie z daleka" – opowiadał.

Ukochany Diany

Relacja Jamesa z księżną rozpoczęła się podczas 40. urodzin Karola – spotkali się wtedy po raz drugi. "Powiedziała mi, że ona i jej dzieci były zachwycone moim dokumentem i cieszy się, że mnie widzi. Poza tym nic ją tam nie cieszyło" – twierdził dziennikarz. Po tej imprezie zdecydowanie się do siebie zbliżyli. Diana zaprosiła go na lunch do Pałacu Kensington. Okazało się, że sporo ich łączy. Oboje przeżyli traumę w dzieciństwie – rodzice księżnej się rozwiedli, a ojciec Clive'a zginął w katastrofie samolotu, którym wracał z Japonii po zakończeniu wojny.

"Dotknęła mojego nadgarstka. I tyle. Mieliśmy wtedy po 6 lat" – wspominał mężczyzna. Niedługo później, wiedząc, że Karola i Dianę nic już nie łączy, postanowił wykorzystać swoją szansę. "Ich rozstanie było właściwie oficjalne. Więc się do niej odezwałem. Po 10 minutach dostałem odpowiedź: tak" – opowiadał. W trakcie spotkania wyjawiła mu, dlaczego udzieliła słynnego wywiadu BBC.

Mijały miesiące, a oni nadal się widywali. I mimo że ich znajomość nigdy nie wyszła poza spotkania w knajpach, to zakochali się w sobie. Planowali nawet wspólną przyszłość, chociaż on był wówczas żonaty. Ale nie było im to pisane. Diana zakończyła znajomość przy jej synu Harrym. "Nigdy więcej jej nie widziałem. Ale pamiętam, jak się odwróciła. Uśmiechnęła się. Zapomniała o czymś? Chciała wrócić? Nie" – napisał Clive James.

Dziennikarz zmarł w 2019 r.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl